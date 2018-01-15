МЭР спрогнозировало профицит бюджета впервые с 2011 года

По итогам 2018 года федеральный бюджет России может быть исполнен с профицитом, это произойдет впервые с 2011 года. Такой прогноз содержится в документе Минэкономразвития «Картина экономики», сообщает «Интерфакс».

Профицит, по прогнозу ведомства, составит 1% ВВП. В 2011 году он составлял 0,8% ВВП.

В федеральном бюджете России на 2018 год запланирован дефицит в 1,3% ВВП или 1,271 трлн рублей.

В 2019 году дефицит должен сократиться до 819,1 млрд рублей, в 2020 году — до 869,8 млрд.