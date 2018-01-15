Первые машины проекта «Кортеж» поступили в гараж Путина

Первые машины проекта «Кортеж» поступили в Гараж особого назначения — структурное подразделение ФСО, которое отвечает за транспорт президента, премьера и других политиков России.

Об этом РИА Новости заявили в компании-разработчике машин ФГУП НАМИ.

Ранее несколько изданий сообщили, что дата поставки первых 16 серийных автомобилей этой линейки перенесена на 15 января из-за недоработок. Также сообщалось, что до конца года НАМИ планирует выпустить еще 70 автомобилей «Кортеж».

«Информация не соответствует действительности. Первые автомобили проекта на основе единой модульной платформы уже переданы потребителю в конце декабря 2017 года», — сообщил РИА представитель НАМИ.