Зюганов сообщил Путину о «шельмовании» образа Грудинина на ТВ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал телеграмму президенту Владимиру Путину, председателю ЦИК Элле Памфиловой, руководителям Первого канала Константину Эрнсту и ВГТРК Олегу Добродееву, в которой содержится жалоба на методы освещения избирательной кампании кандидата в президенты от его Павла Грудинина. Об этом сообщает РБК.

Как пояснил депутат Госдумы от КПРФ, пресс-секретарь штаба кандидата Александр Ющенко, пока адресаты никак не отреагировали на жалобу.

«Мы надеялись, что в рамках кампании по выборам президента будут созданы условия для честной конкуренции программ и открытой дискуссии о будущем России. Полагали, что в этот раз увидим объективное освещение кампании на центральных телеканалах», — отмечает Зюганов в телеграмме.

По его словам, выпуски передач посвящены «дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать», что является «контрпропагандой против одного из ключевых кандидатов» и вообще недопустимо. Лидер КПРФ не назвал конкретные выпуски телепередач, которые вызвали его претензии.

Возможно, речь идет о программе «Воскресный вечер» Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1», которая вышла 14 января (выпуск доступен на YouTube), в ходе которой политики и политологи обсуждали кандидатуру Грудинина.