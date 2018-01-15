15 января 2018, 20:53
Скончалась солистка The Cranberries Долорес О'Риордан
В Лондоне умерла солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан, сообщает The Irish Times со ссылкой на ее представителя.
О'Риордан было 46 лет, смерть наступила внезапно. Ее причины неизвестны.
В британской столице О'Риордан и ее группа находились для записи новых треков на студии.
Долорес О'Риордан родилась в Республике Ирландия. Она была замужем за бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, в браке с которым родила троих детей. В 2014 году пара развелась.
Одна из самых известных песен The Cranberries — Zombie, записанная в 1994 году.
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