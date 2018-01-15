ФСИН признала вину сотрудников в гибели топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО

Гибель бывшего исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова в московском следственном изоляторе «Водник» произошла в том числе по вине сотрудников СИЗО. Об этом заявил начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что по факту гибели Евдокимова был возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Окончательная оценка будет дана следствием и судом, но вина сотрудников однозначно имеется», — сказал Мороз.

Он добавил, что в ходе проверок, проведенных после случившегося, один сотрудник СИЗО был привлечен к уголовной ответственности, еще несколько сотрудников были уволены из органов.

Евдокимов находился в СИЗО «Водник» с конца 2016 года, его обвиняли в мошенничестве. 18 марта в следственном изоляторе было найдено тело топ-менеджера с признаками насильственной смерти.

Его сокамерника Дионисия Золотова (настоящее имя Денис Тумаркин) обвиняют в хищении у семьи Евдокимовых 80 млн рублей.