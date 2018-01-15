Суд отказал Белых в допросе экс-генерала ФСБ Феоктистова

Пресненский районный суд Москвы отказался вызывать на допрос экс-генерала ФСБ Олега Феоктистова, который руководил следственными мероприятиями по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом сообщает «Медиазона».

Кроме того, суд постановил, что следующее заседание по делу пройдет в СИЗО «Матросская тишина». Это вызвано с состоянием здоровья подсудимого.

«Слушателей на это заседание не пустят», — отмечает издание.

Как пишет в Telegram руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, его организация «намерена сопровождать корреспондента "Медиазоны", ведущей онлайн с первого дня суда. В случае отказа администрацией СИЗО в допуске на открытый судебный процесс намерены судиться с УФСИН по Москве».