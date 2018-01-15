Фонд кампании Навального подал встречный иск к Минюсту

Фонд «Пятое время года», иск о ликвидации которого подал Минюст России, обратился в суд со встречным заявленнием. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор фонда Леонид Волков.

«Пятое время года» — это компания, которая занимается обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального. Фонд аккумулирует средства, которые жертвуют политику, заказывает листовки, заключает договоры аренды с собственниками помещений и т. д.

22 декабря Мещанский суд Москвы рассмотрит иск Минюста о ликвидации фонда по результатам проверки, прошедшей в ноябре-декабре 2017 года.

«Мы подали встречный иск. Они требуют нас ликвидировать, мы требуем признать незаконными эту проверку и результаты проверки», — заявил Волков.

Свое заявление фонд подал в Гагаринский суд Москвы.