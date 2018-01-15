Голодец пообещала усилить безопасность в российских школах

Вице-премьер РФ Ольга Голодец пообещала усиление безопасности в российских школах после инцидента в Перми. Об этом пишет РИА Новости.

«Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве», — сказала вице-премьер.

Однако глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина заявила «Интерфаксу», что проблема кроется гораздо глубже, и усилением охраны школ проблему не решить.

«Конфликты и драки между школьниками были всегда. И в советское время тоже. Но вне школьных стен. Почему конфликты переместились внутрь школьных стен — вот это более серьезный вопрос и к педагогам, и к психологам, который нужно решать для избежания повторения подобных трагедий. Почему изменился сам статус образовательных учреждений и дети утратили уважение к школам — это более глубокий вопрос, который требует обсуждения и решения», — отметила Мизулина.