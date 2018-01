Британские и бельгийские истребители пытались перехватить российские самолеты

Минобороны Великобритании подняло с базы в Лоссимуте два истребителя Typhoon для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160. Об этом сообщает Sky News.

«Самолеты вылетели сегодня утром, это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем дать дополнительной информации», — сообщили в ведомстве.

Два бельгийских истребителя F-16 15 января были подняты с баз Флоренн и Клен-Брожель по тревоге для перехвата Ту-160 над Северным морем. Как уточняет издание Le Soir со ссылкой на источник в бельгийском военном ведомстве, неизвестно, нарушили ли бомбардировщики воздушное пространство стран НАТО.

Today, 2 #F16 @BeAirForce successfully intercepted 2 Russian TU-160 Blackjack bombers above the North Sea, within the Dutch area of responsability of #NATO airspace. Due to supersonic flight, the Belgian #F16 were able to complete their mission, guaranteeing your #Security. pic.twitter.com/M1wkqVCBdH