В Новосибирском театре оперы и балета назначен новый руководитель

Директором Новосибирского театра оперы и балета назначен дирижер Ара Карапетян. Министр культуры Владимир Мединский представил Карапетяна коллективу театра, передает ТАСС.

Мединский отметил, что Карапетян прошел «долгий многоступенчатый конкурс».

Новый директор сменил на этом посту Снежану Любарь, которая исполняла обязанности руководителя театра с начала декабря 2017 года.

«Мне очень полюбился этот театр с момента первого приезда в марте 2017 года», — заявил Карапетян.

Ранее он был вице-президентом и артистическим директором Большого театра Харбина и Большого театра Тяньцзиня. Оба коллектива находятся в Китае.

Как пишет в Facebook журналист «Российской газеты» Наталья Решетникова, худруком Новосибирского оперного театра остался Владимир Абрамович.