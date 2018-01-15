В Казани без электричества остались около 100 тысяч жителей

В результате аварии на одной из подстанций в Казани без электричества остались около 97 тысяч жителей, сообщает главк МЧС по Татарстану.

«Предварительно, под отключение попали жилые дома с численностью населения 96 700 человек, 14 котельных, 29 детских садов, 21 школа», — говорится в сообщении.

«Большинство отключений электроэнергии устраняются почти сразу, как только они происходят, но некоторые из них могут длиться гораздо дольше — часы или даже дни», — предупредили в ведомстве.

Отключения коснулись Приволжского Вахитовского Советского районов города, пишет «Казанский репортер».

«Жители этой части города сообщают, что кроме электричества, отсутствует и вода. Спустя несколько часов отсутствия энергии жители сообщили, что в домах стало пропадать тепло. Кроме того есть перебои с сотовой связью», — говорится в статье.

Из-за аварии эвакуированы посетители торговых центров «Горки Парк» и «Южный».