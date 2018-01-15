Кремль прокомментировал инцидент в пермской школе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос организации безопасности в российских школах после сегодняшнего инцидента в образовательном учреждении Перми. Об этом сообщает РИА Новости.

«Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то любительские рассуждения», — отметил он.

Кроме того, Песков призвал сначала ознакомиться с итогами расследования со стороны Росгвардии и МВД.

«Давайте сначала дадим Росгвардии и Министерству внутренних дел возможность разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении, учитывая, что это внутренняя поножовщина между учениками. Это же не нападение на школу извне», — заявил он.