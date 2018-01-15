В Кремле отказались комментировать санкции против чиновников WADA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность введения санкций в отношении чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые способствовали наказанию российской сборной на зимних Играх в Пхёнчхане.

«Я рекомендовал бы вам обратиться к автору заявления», — цитирует Пескова «Р-Спорт».

Ранее сегодня вышло интервью с сенатором Андреем Климовым, в котором он заявил, что еще 12 декабря прошло собрание парламентариев, спортсменов и дипломатов, на котором было решено ввести санкции в отношении чиновников WADA.

«После окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам», — пригрозил сенатор.

На Играх-2018 российские спортсмены будут выступать без национальных атрибутов — гимна, герба и флага. Также на Олимпиаду в Южную Корею не поедут российские спортивные чиновники. Это часть наказания со стороны МОК, последовавшего из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил на зимних Ирах в Сочи.