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15 января 2018, 07:32
Мемория

Мемория. Софья Ковалевская

Софья Ковалевская. 1888 год
Софья Ковалевская. 1888 год
Wikimedia Commons

15 января 1850 года родилась математик и писатель Софья Ковалевская

Личное дело

Софья Васильевна Ковалевская (урожденная Корвин-Круковская, 1850 – 1891) родилась в Москве в семье полковника артиллерии Василия Корвин-Круковского. В детстве жила в семейном имении Полибино Витебской губернии (ныне в Великолукском районе Псковской области). Образование получала дома, но ее интерес и способности к математике оказались настолько сильны, что в возрасте пятнадцати лет к ней давать частные уроки математического анализа преподавателя математики из Морского училища и известного педагога Александра Страннолюбского.

Поскольку женщин не принимали в университеты Российской империи, Софья Ковалевская, желая продолжить образование, должна была ехать за границу. Это дозволялось только при наличии разрешения от родителей или от мужа, но отец считал излишним дальнейшее образование дочери и дать разрешение отказался. Тогда Софья вступила в фиктивный брак с молодым палеонтологом Василием Ковалевским. Позднее этот брак стал фактическим. Супруги уехали за границу в 1868 году. Софья Ковалевская занималась математикой в Геттингенском университете, а с 1870 года стала ученицей Карла Вейерштрасса в Берлинском университете. Хотя в Берлинский университет женщин тоже не принимали, Вейерштрасс, познакомившись с Ковалевской и оценив ее математическую одаренность, стал заниматься с ней частым порядком. Вскоре под его руководством Ковалевская закончила первое исследование «О приведении некоторого класса абелевых интегралов третьего ранга к интегралам эллиптическим».

В 1871 году Василий и Софья Ковалевские посетили осажденный Париж, где находилась сестра Софьи Анна. Они участвовали в деятельности Парижской коммуны, а после ее падения помогали спасти из тюрьмы мужа Анны коммунара Виктора.

В 1874 году диссертация Софьи Ковалевской  «К теории дифференциальных уравнений в частных производных» была представлена в Геттингенский университет. Она состояла из трех отдельных работ, каждая из которых, по признанию Вейерштраса, была достойна получения докторской степени. В итоге обсуждения диссертации университет присудил Ковалевской степень доктора cum magna laude.

После защиты диссертации Софья Ковалевская возвращается в Петербург и на время оставляет занятия математикой. В 1878 году у Ковалевских родилась дочь Софья. С 1880 года Ковалевская живет в Москве. Она пытается стать преподавателем в университете, но ее не допускают даже к магистерским экзаменам. За ней признали лишь право преподавать арифметику в женской гимназии. Неудачей окончили и попытки получить место профессора в университетах Берлина и Парижа, не допустили Ковалевскую и к преподаванию на Высших женских курсах. Ковалевская стала публиковать статьи о науке и театральные рецензии в газете «Новое время», но ушла оттуда в 1877 году, когда газета изменила либеральному курсу. В 1881 году Софья Ковалевская была избрана в члены Московского математического общества.

Попытка Василия Ковалевского заниматься коммерцией закончилась разорением, и в 1883 году он совершил самоубийство. Софья перенесла тяжелую депрессию. Некоторое время она жила в Берлине в доме своего учителя Вейештрасса. В 1884 году Вейерштрасс узнал, что Стокгольмский университет готов стать первым из университетов, давшим женщине должность профессора математики.

Софья едет в Стокгольм, и руководство университета действительно соглашается принять ее, но с условием, что лекции она будет читать по-немецки только в первый год работы, а в дальнейшем станет преподавать на шведском языке. Освоение шведского языка не вызвало у Софьи Ковалевской серьезных трудностей, и она до конца жизни была профессором Стокгольмского университета (с 1889 года – ординарный профессор). Также она, опять-таки первой женщиной в истории, стала редактором математического журнала – Acta Mathematica, издающегося Шведской королевской академией наук. В дальнейшем она писала на шведском и публицистические статьи, и художественные произведения.

В 1888 году Софья Ковалевская закончила работу «Задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки», присоединив к двум движениям гироскопа, открытым Эйлером и Лагранжем, еще одно. За это открытие Парижская академия наук присудило ей премию Бордена. На следующий год вторая статья Ковалевской по этой проблеме получила премию шведского короля Оскара II и Шведской королевской академии наук. По настоянию Пафнутия Чебышева и других математиков 7 ноября 1889 года Софью Ковалевскую избрали членом-корреспондентом физико-математического отделения Российской академии наук.

В январе 1891 года Софья Ковалевская, возвращаясь в Швецию, простудилась. Простуда переросла в воспаление легких и после недолгой болезни Софья Ковалевская умерла в Стокгольме 10 февраля 1891 года. 

 
Софья Ковалевская. 1880г.

Чем знаменита

Первая в России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина — профессор математики. 

Софья Ковалевская – автор ряда значительных работ в области математического анализа, уравнений в частных производных и теоретической механики. Теорема Коши – Ковалевской устанавливает, при каких условиях разрешима система дифференциальных уравнений в частных производных. Выдающимся достижение стала работа Ковалевской, посвященная описанию вращения гироскопа. Описание движения твердого тела вокруг неподвижной точки было в то время актуальной проблемой математики. Два случая движения были открыты и описаны Лагранжем и Эйлером. Парижская академия наук дважды объявляла конкурс работ на эту тему, но премии оставались неприсужденными. Наконец, в 1888 году премию получила работа Ковалевской, где описывался третий случай движения гироскопа, когда он был несимметричным.

О чем надо знать

В 1887 году она вместе с Анной Шарлоттой Леффлер написала драму «Борьба за счастье». Пьеса была переведена на русский и поставлена в Театре Корша в 1894 году. В 1889 году была опубликована семейная хроника Ковалевской «Сестры Раевские», в русском переводе издана под названием «Воспоминания детства». Повесть Ковалевской «Нигилистка» посвящена судьбе русской девушки, выходит замуж за незнакомого ей раньше осужденного нигилиста и уходит за ним на каторгу. В основу повести была положена история Веры Гончаровой, ставшей женой народника Исаака Павловского. Роман «Семья Воронцовых» и воспоминания о польском восстании 1863 года выходили только на шведском языке. Повесть была издана после смерти Ковалевской на шведском и на русском языках. Также Софья Ковалевская писала стихи на русском, французском и шведском языках.

Прямая речь

Многие, которым никогда не представлялось случая более узнать математику, смешивают ее с арифметикою и считают ее наукой сухой и aride. В сущности же, это наука, требующая наиболее фантазии, и один из первых математиков нашего столетия говорит совершенно верно, что нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе.
Софья Ковалевская

Я лично без всяких колебаний допустил бы каждую из названных работ в качестве диссертации на степень доктора. Но, ввиду того, что это первый случай, когда женщина желает получить степень за математические работы, то факультет не только имеет все основания поставить строгие требования, но это необходимо в интересах как самой аспирантки, так и моих. Поэтому я убедительно прошу при решении вопроса не принимать во внимание, что я также заинтересован в нем. Что же вообще касается уровня математического образования госпожи Ковалевской, то я могу с уверенностью сказать, что у меня было очень мало учеников, которые могли бы сравниться с ней в том, что касается ее способностей, суждений, прилежания и любви к науке.

Из письма Карла Вейерштрасса профессору Берлинского университета Лазарю Фуксу

Говоря об этих первых моих соприкосновениях с областью математики, я не могу не упомянуть об одном очень курьезном обстоятельстве, тоже возбудившем во мне интерес к этой науке.
Когда мы переезжали на житье в деревню, весь дом пришлось отделать заново и все комнаты оклеить новыми обоями. Но так как комнат было много, то на одну из наших детских комнат обоев не хватило, а выписывать-то обои приходилось из Петербурга, это было целой историей, и для одной комнаты выписывать решительно не стоило. Все ждали случая, и в ожидании его эта обиженная комната так и простояла много лет с одной стеной, оклеенной простой бумагой. Но, по счастливой случайности, на эту предварительную оклейку пошли именно листы литографированных лекций Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении, приобретенные моим отцом в его молодости.
Листы эти, испещренные странными, непонятными формулами, скоро обратили на себя мое внимание. Я помню, как я в детстве проводила целые часы перед этой таинственной стеной, пытаясь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны бы следовать друг за другом. От долгого ежедневного созерцания внешний вид многих формул так и врезался в моей памяти, да и самый текст оставил по себе глубокий след в мозгу, хотя в самый момент прочтения он и остался для меня непонятным.
Когда, много лет спустя, уже пятнадцатилетней девочкой, я брала первый урок дифференциального исчисления у известного преподавателя математики в Петербурге, Александра Николаевича Страннолюбского, он удивился, как скоро я охватила и усвоила себе понятия о пределе и о производной, «точно я наперед их знала». Я помню, он именно так и выразился. И дело, действительно, было в том, что в ту минуту, когда он объяснял мне эти понятия, мне вдруг живо припомнилось, что все это стояло на памятных мне листах Остроградского, и самое понятие о пределе показалось мне давно знакомым.

Софья Ковалевская «Воспоминания детства»

Двенадцать фактов о Софье Ковалевской

  • Дедом Софьи Ковалевской по материнской линии был Федор Шуберт – учtный-геодезист, генерал от инфантерии, директор Военно-топографического и гидрографического депо и первый руководитель Корпуса топографов, а прадедом – выдающийся астроном, академик и директор библиотеки Академии наук Фридрих Теодор Шуберт.
  • В Швейцарии вместе с Софьей Ковалевской училась ее подруга Юлия Всеволодовна Лермонтова (1846–1919) – первая русская женщина-химик, доктор химии (1874, Геттингенский университет).
  • В Швеции Софья Ковалевская использовала имя Соня (Sonja Kovalevsky).
  • В 1892 году подруга Ковалевской Анна Шарлотта Леффлер выпустила книгу «Соня Ковалевская: что я испытала с ней и что она рассказывала о себе». Другую биографию Ковалевской написала ее знакомая шведская писательница и общественный деятель Эллен Кей.
  • Софья Ковалевская похоронена на Северном кладбище (Norra begravningsplatsen) в стокгольмском районе Сольна.
  • При обсуждении работы, посвященной вращению гироскопа, члены Парижской академии наук решили увеличить премию с трех до пяти тысяч франков, так как сочли полученные результаты очень важными.
  • Работы на конкурс Парижской академии наук предоставлялись анонимно. Статья Ковалевской была представлена под девизом: «Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, что будет».
  • Именем Софьи Ковалевской названы лунный кратер и астероид.
  • В 1986 году в деревне Полибино был открыт музей Софьи Ковалевской.
  • Канадская писательница Элис Манро, лауреат Нобелевской премии по литературе 2013 года, посвятила Софье Ковалевской биографический рассказ «Слишком много счастья», вошедший в одноименный сборник 2009 года. Сборник переведен на русский язык.
  • Также Софье Ковалевской посвящены книга «Воробушек: Портрет Софьи Ковалевской» Дона Кеннеди (1983) и документальный роман «За пределы» Джоан Спайцци (2002), основанная на письмах Ковалевской. В романе Томаса Пинчона «Against the Day» («На день упокоения Моего») Софья Ковалевская – один из второстепенных героев.
  • О Софье Ковалевской в СССР были сняты кинофильм (1956) и трехсерийный телефильм (1985), а в Швеции – фильм «Холм на  темной стороне Луны» (1983).

Материалы о Софье Ковалевской

Статья о Софье Ковалевской в русской Википедии
Софья Ковалевская в проекте «Хронос»
Собрание научных работ Софье Ковалевской (1948 год издания)
Художественные произведения Софьи Ковалевской в библиотеке Максима Мошкова

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