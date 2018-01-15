Источник сообщил о двух версиях нападения на школу в Перми

Правоохранительные органы рассматривают две основные версии поножовщины в пермской школе №127, заявил «Интерфаксу» информированный источник.

По одной из версий, произошла драка с использованием ножей между двумя подростками, которых начала разнимать учительница и ученики 4-го класса. Согласно другой версии, подростки совершили спланированное нападение на учительницу и младшеклассников.

В пользу второй версии говорят показания потерпевших: ученики рассказали, что двое старшеклассников ворвались с ножами во время урока, нанесли удар в шею учительнице, затем начали наносить беспорядочные удары четвероклассникам, пытавшимся в панике выбежать из кабинета. После этого, как пишет Telegram-канал Mash, нападавшие Лев Б. и Александр Б. нанесли по одному удару друг другу, так как «договорились, что не уйдут живыми» из школы.

Всего в результате нападения были госпитализированы 12 детей, учительница труда и нападавшие.