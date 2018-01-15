Первые пачки сигарет с новой маркировкой поступят в продажу в марте

Производство новых пачек сигарет в рамках стартовавшего сегодня эксперимента российского правительства по цифровой маркировке табачных изделий начнется в феврале. В продажу эти сигареты поступят в марте, сообщает оператор проекта ООО «Центр развития перспективных технологий».

«В феврале первая пачка с цифровой маркировкой выйдет с конвейера, в марте к проекту подключится розница, которая будет поставлять информацию о продаже продукции с помощью сканирования меток на онлайн-кассах», — цитирует сообщение компании ТАСС.

Цифровая маркировка будет подобна той, которая введена для алкогольной продукции.

В перспективе цифровыми ярлыками предполагается снабжать целый ряд товаров, в том числе лекарства.

Оператор программы — ООО «Центр развития перспективных технологий» — это совместное предприятие «Элвис плюс» Александра Галицкого и структур USM Holdings Алишера Усманова.