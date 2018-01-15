Ростуризм сообщил о вспышке кори в Европе и на Украине

Ростуризм призвал туроператоров информировать клиентов об ухудшении эпидемической ситуации по кори в Европе и на Украине. Тяжелее всего обстоит дело в Италии, Румынии, Германии и на Украине, отмечает ведомство.

«Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры на указанных направлениях, информировать клиентов о ситуации с заболеваемостью корью. Российским гражданам рекомендовано учитывать данную информацию при планировании поездок», - сказано в сообщении.

Этой информацией поделилось европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Роспотребнадзор утверждает, что за последний год заболеваемость выросла в три раза.

Ведомство утверждает, что за счет низкого охвата плановой иммунизации среди детей за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано 3382 случаев заболевания. Охват населения составил менее половины необходимого количества.