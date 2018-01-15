Медведев вручил премии журналистам

Глава российского правительства Дмитрий Медведев вручил премии представителям СМИ. Церемония была приурочена ко Дню российской печати, который отмечается 13 января, сообщает РИА Новости.

Посмертно премией был отмечен главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.

Премию среди прочих получили ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, который сейчас находится в очередной научной экспедиции в Австралии, журналист Игорь Свинаренко — «за цикл публицистических произведений, ставших знаковыми в истории современной российской журналистики», главы канала «Пятница» Николай Картозия и Первого канала Константин Эрнст, а также другие журналисты.