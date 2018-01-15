Лавров предложил легализовать ЧВК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил «четко зафиксировать законодательную базу» для россиян, воюющих в частных военных компаниях. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров отметил, что иностранные ЧВК работали в Ираке и других странах региона, и «такая практика распространяется». В пример он привел американскую Blackwater.

«Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены», — подчеркнул Лавров.

Ранее различные СМИ сообщали, что при Минобороны России действует ЧВК Вагнера, члены которой воевали в Донбассе и Сирии. Российские официальные лица это опровергали.