Минюст обратился в суд для ликвидации фонда кампании Навального

Минюст России подал иск в Мещанский суд Москвы с требованием ликвидировать фонд «Пятое время года», который является юридическим лицом штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе суда.

По словам директора фонда Леонида Волкова, «Пятое время года» аккумулирует все средства, поступающие Навальному в виде пожертвований.

Минюст проводил проверку фонда в ноябре-декабре 2017 года. Как заявляли в министерстве, проверка проходила по требованию прокуратуры.

Весь 2017 год Навальный вел избирательную кампанию, заявив о желании участвовать в президентских выборах. После того как ЦИК отказал ему в регистрации из-за непогашенной судимости, политик призвал сторонников бойкотировать выборы. В Кремле заявили, что следственные органы проверят этот призыв на законность.