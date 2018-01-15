В правительстве обдумают повышение НДФЛ для богатых до 15%

В российском правительстве «серьезно обсуждается» возможность повышения ставки НДФЛ до 15% для богатых граждан — тех, чья годовая зарплата составляет от 7 млн до 10 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее «Ведомости» писали, что президент Владимир Путин попросил администрацию и правительство просчитать увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру, то есть инвестировать в человеческий фактор.

Деньги на это, говорили источники газеты, предлагается, в частности, взять путем повышения налогов, к примеру, НДФЛ, акцизов на предметы роскоши, а также софинансирования населением медицинских услуг.

«Велика вероятность, что после президентских выборов правительство примет решение о повышении подоходного налога до 15%. Обсуждается вилка от 7 млн до 10 млн рублей», — заявил на это источник РБК.