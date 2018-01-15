В Новой Зеландии палеонтологи открыли жившую в норах летучую мышь

Летучая мышь, обитавшая в Новой Зеландии в раннюю миоценовую эпоху (между 19 и 16 млн. лет назад), жила в норах и питалась как животной, так и растительной пищей, рассказывают палеонтологи.

Открытый вид принадлежит к особому семейству летучих мышей (Mystacinidae), только один представитель которого существует и в наши дни – новозеландская летучая мышь (Mystacina tuberculata). Еще один вид (Mystacina robusta) пока не считается вымершим, но в последний раз попадался на глаза людям в 1963 году. Новозеландские летучие мыши, хотя и наделены крыльями, летают не очень хорошо и не поднимаются выше двух метров от земли. Зато они способны рыть норы, довольно быстро бегать по земле и лазить по ветвям. Исследования показывают, что 30 % времени они кормятся, хватая насекомых в полете, 40 % – добывают пищу на деревьях, а оставшиеся 30 % охотятся на насекомых на земле, часто зарываясь в опавшую листву. Чтобы не повредить при этом крылья, новозеландские летучие мыши складывают их вдоль тела и прикрывают особой защитной мембраной. Едят эти летучие мыши не только насекомых, но также цветы, плоды, нектар и пыльцу. Они даже служат опылителями новозеландского растения Dactylanthus taylorii.

Видимо, сходный образ жизни вела и открытая палеонтологами древняя летучая мышь, получившая название Vulcanops jennyworthyae. Только она была значительно крупнее современных. Если Mystacina tuberculata весит 12 – 35 граммов, то вес Vulcanops jennyworthyae достигал сорока граммов. Окаменевшие останки этого вида были найдены у новозеландского города Сент-Бэтанс на острове Южный, который давно знаменит находками миоценовых окаменелостей. Слой, в котором они залегают, представляет собой донные отложения литоральной зоны большого, но мелкого пресноводного озера Манухерикия, которое было окружено обширными заводями. Многие мертвые животные, попав в зону прибоя, заносились песком и илом до того, как их тела успевали стать добычей падальщиков или разложиться.

Профессор Сью Хэнд (Sue Hand) из Университета Нового Южного Уэльса обращает внимание, что строение зубов Vulcanops jennyworthyae и более крупные размеры указывают, что этот вид был способен поглощать куда большее количество растительной пищи, чем современные новозеландские летучие мыши, а также мог охотиться и на мелких позвоночных. Подобный тип питания встречается у некоторых современных летучих мышей в Южной Америке.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.