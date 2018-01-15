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15 января 2018, 14:40
насекомые палеонтология эволюция

Палеонтологи нашли самых древних бабочек

Обнаруженные фрагменты крыльев
Обнаруженные фрагменты крыльев
Timo van Eldijk et al.

Палеонтологи во главе с Тимо ван Элдейком (Timo van Eldijk) и Басом ван де Схотбрюгге (Bas van de Schootbrugge) из Утрехтского университета обнаружили около 70 фрагментов крыльев насекомых из полученного в Шандела (Нижняя Саксония) керна породы, который относится к границе триасового и юрского периодов (200 миллионов лет назад). Ученые пришли к выводу, что крылья принадлежат как минимум семи разным видам, принадлежавшим к отряду чешуекрылых (Lepidoptera), то есть бабочек. Это рекордные по древности останки бабочек, когда-либо встреченные палеонтологами. После их обнаружения ученые пересмотрели другие керны и нашли остатки крыльев еще в одном, добытом на территории Люксембурга.

Ученые отмечают, что эти бабочки как минимум на 70 миллионов лет старше, чем древнейшие цветковые растения. Современные бабочки известны своей экологической связью с цветковыми растениями, и их ротовой аппарат, как считается, адаптирован для питания нектаром цветов. Однако приходится признать, что самые первые бабочки были связаны не с цветковыми, а с голосеменными растениями, которые доминировали в юрском периоде. Бас ван де Схотбрюгге полагает, что самые ранние бабочки использовали свой хоботок, чтобы слизывать сладкие капельки, выделяемые некоторыми голосеменными растениями. Самим растениям эти липкие капельки были нужны для улавливания пыльцы. Впоследствии, с появлением покрытосеменных, хоботок был приспособлен для добывания нектара.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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