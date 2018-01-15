В Кремле разъяснили слова Путина о родстве коммунизма и христианства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в сравнении тела Владимира Ульянова и поклонения святым мощам нет ничего сенсационного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Путин весьма последователен в своей оценке этого вопроса. Он неоднократно делал заявления в этом русле, поэтому мы здесь не видим чего-то нового», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также прокомментировал сравнение Путиным христианской и коммунистической идеологий.

«Не забывайте, что президент регулярно поддерживает диалог с руководителями фракций парламентских, в том числе и с Геннадием Андреевичем Зюгановым, поэтому, конечно, они имеют возможность обмениваться мнениями по самым разным вопросам», — сказал Песков.

Ранее Владимир Путин в интервью заявил, что «коммунистическая идеология сродни христианской».

«Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи», — сказал Путин.