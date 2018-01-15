У штаба Путина заработал сайт и телефон
Предвыборный штаб действующего президента Владимира Путина запустил свой сайт Putin2018.ru и горячую телефонную линию по номеру 8-800-301-21-85. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, передает РИА Новости.
Звонки со всей территории России бесплатные и принимаются с 6:00 до 00:00 мск.
Также был сформирован аппарат избирательного штаба Путина. Его возглавил начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин.
Сайт Putin2018.ru и его копия Путин2018.рф, с которого идет перенаправление на первый ресурс, публикует положительные новости, происходящие в стране. Их заголовки:
Практически полностью ликвидированы очереди в детские сады
Уровень преступности снизился, число заключенных уменьшилось
Число детей-сирот в России сократилось в два раза
Уровень потребления алкоголя снизился в два раза
В России добавилось 12,5 млн га заповедников
Практически прекратилась незаконная рубка леса
Экспорт продукции сельского хозяйства вырос в 15 раз