Нападение на пермскую школу будет расследовать главк СКР

Дело о поножовщине, которую два подростка устроили в школе №127 Перми, будут расследовать в Главном следственном управлении СК России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело открыто по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

В рамках расследования в Пермский край направлен следователь главка СКР. Ему «дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие», говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе следствия СК даст оценку «действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе».

Сегодня днем в школу №127 Перми прошли двое молодых людей — ученики Лев Б. (из-за неуспеваемости перевелся после девятого класса в колледж) и Александр Б. Молодым людям около 18 лет.

Они зашли в кабинет труда и напали с ножом на учительницу Наталью Шагулину и присутствовавших там четвероклассников.

Телеграм-канал Mash опубликовал рассказ одного из четвероклассников.

Он сообщил, что в класс «ворвались два старшеклассника, одетые в черное, подошли к учительнице и стали наносить удары».

После этого дети «испугались, стали кричать "Помогите!" и отходить к окну».

«Второй старшеклассник стоял в дверях и не выпускал нас, когда мы хотели пробраться к выходу. Когда мы к нему подходили, он выставлял нож. Когда мы убегали, первый старшеклассник стал наносить удары [орудием преступления] и нам. Когда он нанес мне удары [орудием преступления], я отбежал к окну, тогда ко мне подошел второй старшеклассник и жестами показал, что не будет меня бить, потому что я поднял руки», — добавил ученик.

По словам другого свидетеля, слова которого приводит 59.ru, после того как нападавшие стали наносить порезы детям, один из них попытался совершить суицид.

В итоге пострадали 15 человек. Пострадавшие дети, нападавшие и учительница находятся в больнице, состояние учительницы критическое.