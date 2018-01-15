После твита об «игроках-шоколадках» в «Спартак» позвонили из Кремля

После того как сообщение в твиттере «Спартака» о бразильских «игроках-шоколадках» вызвало негативную реакцию организаций, борющихся с дискриминацией, в клуб позвонили из Кремля и дали советы, как правильно отреагировать на скандал. Об этом сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на источники, близкие к клубу.

В администрации, по их данным, потребовали от пресс-службы «Спартака» выступить с опровержением расизма и удалить скандальный твит. Футбольный клуб последовал рекомендациям.

Пресс-секретарь команды Леонид Трахтенберг сказал, что «впервые слышит» о звонке из Кремля.

«Мне об этом не известно», — заявил, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ, замглавы администрации Дмитрий Песков.

Причиной скандала стала шутка защитника «Спартака» Георгия Джикии. 13 января он вел клубные соцсети команды и выложил в твиттер запись тренировки одноклубников — бразильцев Луиса Адриано, Педро Рошу и Фернандо — на сборах в Дубае. Видео он подписал: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Твит был опубликован с согласия пресс-службы команды, подтвердил Трахтенберг.

После того, как твит раскритиковали в организациях «Футбол против расизма в Европе» (FARE) и Kick It Out, также выступающей против дискриминации, он был удален.

«Спартак» принес извинения болельщикам.