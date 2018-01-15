После скандала с VIP-камерами ФСИН поставил «Матросскую тишину» на контроль

Начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Мороз сообщил «Интерфаксу», что после скандала с VIP-камерами для заключенных следственный изолятор «Матросская тишина» поставлен на особый контроль.

«Большое количество нарушений отмечено в деятельности СИЗО-1, вызвавших широкий общественный резонанс и освещение в средствах массовой информации. Были проведены и планируются кадровые изменения в руководстве СИЗО-1. Учреждение поставлено на особый контроль как учреждение со сложной оперативной обстановкой», — сказал Мороз на коллегии ФСИН.

Он также добавил, что часть материалов находится в следственных органов для получения процессуальной оценки деятельности некоторых сотрудников изолятора.

Напомним, в декабре 2017 года правозащитница Ева Меркачева сообщила о наличии в «Матросской тишине» камер с элементами роскоши для состоятельных заключенных и переполненных камер без каких-либо признаков санитарии.