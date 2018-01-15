В Москве более тысячи пассажиров электрички эвакуированы из-за обрыва провода

В Москве на станции Кусково на Горьковском направлении железной дороги эвакуированы более тысячи пассажиров электрички. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил источник в экстренных службах, в одном из вагонов электрички возник пожар вследствие короткого замыкания. В результате машинист использовал экстренное торможение, и поезд, следовавший из Москвы в Петушки, не доехал до станции.

По данным РИА Новости и «Интерфакса», между станциями Чухлинка и Кусково произошел обрыв контактного провода. Пассажиров автобусами довезли до станции Кусково.

В пресс-службе Московской железной дороги информацию о повреждении контактного провода подтвердили, а факт эвакуации комментировать не стали.

В настоящее время движение по этому участку железной дороги организовано по временной схеме, в графике могут быть нарушения.