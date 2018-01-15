Последователи Навального подали заявку на проведение забастовки избирателей в Москве

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что сторонники оппозиционера Алексея Навального подали заявку на проведение акции протеста в Москве 28 января. Об этом сообщает «Дождь».

«Подана заявка на шествие по Тверской улице с митингом на Охотном ряду. Начало в 14:00 28 числа. Заявленная тема акции — „Забастовка избирателей“, максимальная численность участников —15 тысяч человек», — сказал Жданов.

Аналогичные заявки уже поданы в Санкт-Петербурге и Хабаровске. Протестные акции готовятся в 100 городах

Алексей Навальный призвал своих сторонников к «забастовке избирателей» 25 декабря 2017 года, после того, как Центризбирком отказал ему в участии в президентских выборах из-за непогашенной судимости по «тяжелой статье».

15 января стало известно, что Минюст РФ обратился в суд с требованием ликвидировать фонд «Пятое время года», который собирает средства, поступающие в виде пожертвований.