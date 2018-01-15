Финская Wärtsilä из-за санкций отказалась от поставок в Крым

Из-за отказа финской компании Wärtsilä поставлять генераторы керченскому заводу «Залив» судоверфи пришлось сдвинуть сроки строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,8 млрд рублей. Как сообщает РБК, в России уже четыре таких судна.

Представитель Минтранса сообщил изданию, что ведомство получило от финнов отказ в поставке. Эти сведения РБК подтвердили партнер и представитель Wärtsilä. Он заявил, что поставка оборудования в Крым противоречит санкционному режиму.

Один из собеседников издания рассказал, что по причине отсутствия дизельных генераторов увеличится срок строительства судна. Также будет скорректирована проектная документация.