15 января 2018, 15:58
Финская Wärtsilä из-за санкций отказалась от поставок в Крым
Из-за отказа финской компании Wärtsilä поставлять генераторы керченскому заводу «Залив» судоверфи пришлось сдвинуть сроки строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,8 млрд рублей. Как сообщает РБК, в России уже четыре таких судна.
Представитель Минтранса сообщил изданию, что ведомство получило от финнов отказ в поставке. Эти сведения РБК подтвердили партнер и представитель Wärtsilä. Он заявил, что поставка оборудования в Крым противоречит санкционному режиму.
Один из собеседников издания рассказал, что по причине отсутствия дизельных генераторов увеличится срок строительства судна. Также будет скорректирована проектная документация.
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