15 января 2018, 17:58
Суд отклонил иск Яшина к Собянину из-за «Дня свободных выборов»
Таганский суд Москвы отклонил иск главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина к мэру столицы Сергею Собянину, передает ТАСС.
Яшин требовал признать незаконным запрет на проведение «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере 24 декабря 2017 года. Акцию муниципальный депутат анонсировал как народный праздник. Яшин настаивал, что районные праздники не требуют согласования с городскими властями.
После запрета мероприятия местные жители и сторонники депутата все равно собрались, заняв весь сквер, полиция людей не задерживала.
Яшин заявил, что будет обжаловать решение районного суда в Мосгорсуде.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое