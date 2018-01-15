Суд отклонил иск Яшина к Собянину из-за «Дня свободных выборов»

Таганский суд Москвы отклонил иск главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина к мэру столицы Сергею Собянину, передает ТАСС.

Яшин требовал признать незаконным запрет на проведение «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере 24 декабря 2017 года. Акцию муниципальный депутат анонсировал как народный праздник. Яшин настаивал, что районные праздники не требуют согласования с городскими властями.

После запрета мероприятия местные жители и сторонники депутата все равно собрались, заняв весь сквер, полиция людей не задерживала.

Яшин заявил, что будет обжаловать решение районного суда в Мосгорсуде.