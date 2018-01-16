Минфин предложил снять спецрежим с иностранных счетов россиян

Российское Министерство финансов выступило с инициативой по снятию всех ограничений на движение средств на зарубежных банковских счетах граждан РФ, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев на проходившем сегодня Гайдаровском форуме. «Надо отменять специальный режим, который действует по счетам российских граждан в иностранных кредитных ограничениях», — цитирует чиновника РИА Новости.

По его словам, такая необходимость «назрела давно» (причем в отношении и валютных резидентов, и валютных нерезидентов) — как и отмена требований о репатриации валютной выручке, а также упразднение учета аванса по импорту.

Моисеев считает, что существующие меры контроля и ограничения следует заменить введением новой отчетности для юрлиц и ответственности за ее непредоставление или искажение.

Замминистра добавил, что Минфин уже разработал соответствующий законопроект и пытается согласовать его с различными ведомствами — впрочем, результат пока неоднозначный. «Министерство финансов имеет такую официальную позицию. Нас Минэк, кстати, в этом поддерживает. ФТС, ФНС поддерживают в известной степени» Центробанк занял более осторожную позицию, признал замминистра, но в целом финансовое ведомство продолжает сохранять решимость и уверено в достижении успеха до конца наступившего года.