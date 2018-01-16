Глава Минздрава провозгласила победу над алкоголизмом в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе делового завтрака на Гайдаровском форуме заявила, что потребление алкоголя в стране за последние пять-семь лет сократилось на 80%, передает «Интерфакс». Вдобавок, по словам главы Минздрава, с 2013 года на 22% снизилось курение среди взрослого населения РФ.

По данным федерального проекта «Трезвая Россия» на ноябрь 2017 года, самым трезвым регионом страны является Чеченская Республика, самым пьющим — Магаданская область. По сравнению с 2016 годом потребление алкоголя выросло в Москве и Санкт-Петербурге, однако, судя по словам министра, в целом продолжает работать тенденция на понижение.

«Мы сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом. Мы смогли снизить буквально за пять лет курение среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза. Пассивное курение снизили в 4,5 раза», — заявила Скворцова.

По ее словам, таких достижений удалось добиться благодаря «самому продвинутому закону по борьбе с табакокурением» — федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», вступившему в силу 1 июня 2013 года и запретившему курение в общественных местах, на общественном транспорте, в подъездах жилых домов и офисных помещениях. Год спустя антитабачный закон был дополнен штрафами на сумму до 90 тысяч рублей.

В конце 2014 года Роспотребнадзор установил нормы, запрещающие курить в пристройках к заведениям общественного питания — на летних верандах кафе, ресторанах, в шатрах и т.п.

Минувшим летом в Госдуму на рассмотрение поступил законопроект о запрете курения возле подъездов жилых домов — на расстоянии менее 10 метров от входа в здание.

В конце минувшего года министерство здравоохранения предложило дополнить «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» разрешением для магазинов, ресторанов, баров и кафе по собственному усмотрению отказывать пьяным клиентам в продаже спиртного.