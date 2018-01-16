Умер Виктор Анпилов

На 73-м году жизни после инсульта умер лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов, сообщается на его странице в Facebook.

Он был госпитализирован 13 января, с тех пор находился в состоянии комы.

Виктор Анпилов родился в 1945 году в Краснодарском крае, окончил ремесленное училище. После службы в Советской армии поступил в МГУ на международное отделение факультета журналистики. Работал на Кубе и в Никарагуа. В 1972 году вступил в КПСС.

Анпилов являлся одним из создателей движения «Трудовая Россия» в 90-х годах. Был одним из самых серьезных критиков первого президента России Бориса Ельцина.