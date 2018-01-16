Умер Виктор Анпилов
На 73-м году жизни после инсульта умер лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов, сообщается на его странице в Facebook.
Он был госпитализирован 13 января, с тех пор находился в состоянии комы.
Виктор Анпилов родился в 1945 году в Краснодарском крае, окончил ремесленное училище. После службы в Советской армии поступил в МГУ на международное отделение факультета журналистики. Работал на Кубе и в Никарагуа. В 1972 году вступил в КПСС.
Анпилов являлся одним из создателей движения «Трудовая Россия» в 90-х годах. Был одним из самых серьезных критиков первого президента России Бориса Ельцина.
Умер Виктор Анпилов. Лично знал его с 1993 года. Лютейший сторонник СССР. Непримиримый. Работы Ленина знал не так, как нынешние твиттерные малолетние борцунишки. Земля ему пухом— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 16 января 2018 г.