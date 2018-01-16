В России подан первый иск о замедлении работы IPhone

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила о первом исковом заявлении клиента к ООО «Эппл Рус» (представителю компании Apple в России) по поводу замедления работы IPhone из-за аккумулятора, передает «Интерфакс».

По ее словам, заявление сегодня, 16 января, подал некий А.С. Ключников, требующий 777 тысяч 777 рублей компенсации морального вреда и бесплатной замены аккумулятора своего смартфона. У суда есть 15 дней на принятие решение о том, брать заявление в производство или нет.

Напомним, информация от пользователей старых айфонов о том, что аппараты начали работать медленнее из-за проблем с аккумуляторами, и виновата в этом компания Apple, которая намеренно «тормозит» работу смартфонов предыдущих поколений ради стимуляции спроса на новые модели, появилась в СМИ в декабре.

Производитель признал, что замедление работы действительно имеет место — но исключительно с целью защиты комплектующих IPhone от угроз, связанных с использованием старых аккумуляторов, и пообещал снизить стоимость негарантийной замены батареи с 79 до 29 долларов. Отметим, что именно износ элемента питания является основной причиной отказа пользователей от старых смартфонов и покупки новых.

Тем не менее на компанию посыпался шквал судебных исков, в том числе и коллективных. О намерении защищать интересы российских владельцев продукции Apple заявляли юристы компаний NLF Group и Lex Borealis. По подсчетам аналитиков банка Barclays, компания может понести из-за этого убытки в 10 млрд долларов.