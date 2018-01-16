Курс биткоина упал ниже 12 тысяч долларов

Курс биткоина впервые с 5 декабря опустился ниже 12 тысяч долларов — до 11,7 тсячи долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. Затем криптовалюта несколько отыграла позиции: на момент публикации материала за биткоин дают около 12,1 тысячи долларов.

Аналитики полагают, что снижение курса сопряжено с многочисленными предостережениями в адрес инвесторов о риске вложений в криптовалюты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что криптовалюты через несколько лет могут исчезнуть.