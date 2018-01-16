ЦИК закончил регистрацию желающих стать президентами РФ

Российская Центральная избирательная комиссия на состоявшемся сегодня заседании рассмотрела вопрос о выдвижении последних трех подателей регистрационных документов для участия в избирательной кампании, передает ТАСС.

«Мы закончили процедуру рассмотрения представленных документов, больше не может никого быть. По суду если только кто-то будет восстановлен», — пояснил заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев, добавив, что сам он «не видит» новых заявлений в суд.

В последний разрешенный день — 12 января — документы подавали лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец, баллотирующаяся от Народной партии России, и кандидат от Родной партии Марина Копенкина. Первая получила разрешение открыть специальный избирательный счет и приступить к сбору подписей, вторая — отказ из-за нарушений в процедуре проведения съезда партии, на котором была выдвинута, и нехватки документов.

Депутат волгоградской городской думы Олег Булаев, которого выдвигала на выборы Коммунистическая партия социальной справедливости, снял свою кандидатуру, мотивировав это решение нежеланием «дробить коммунистический электорат».

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, 46 человек подали в комиссию уведомления о намерении участвовать в выборах как самовыдвиженцы, а 24 политических партии — о проведении предвыборных съездов, однако некоторые съезды были отменены, а самовыдвиженцев в итоге пришло лишь 15.