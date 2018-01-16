Медведев взял под контроль расследование поножовщины в Перми

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев взял под личный контроль расследование поножовщины в пермской школе, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы Минобрнауки РФ Ольги Васильевой.

Васильева, прибывшая после случившегося в Пермь, отметила: «Это происшествие находится на контроле руководства страны, я здесь подключила Дмитрия Анатольевича Медведева».

Комментируя случившееся в школе, министр заявила: «Нам нужно работать и с учениками, и с родителями. Нам нужно больше заниматься тем, о чем мы очень много говорим — о воспитании наших детей».

Напомним, в ходе нападения с ножами пострадали 15 человек.