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16 января 2018, 21:02
автопром администрация президента Минпромторг транспорт

Глава Минпромторга назвал розничную цену нового лимузина Путина

Лимузин из проекта «Кортеж»
Лимузин из проекта «Кортеж»

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что автомобиль проекта «Кортеж», предназначенный для перевозки первых лиц страны, в розницу будет стоить от 6-7 млн рублей, передает РИА Новости. Глава Минпромторга пояснил, что задачей разработчиков проекта было достичь стоимости на 15% ниже премиальных «Мерседесов» S-класса.

ФГУП «НАМИ», которое занимается созданием «Кортежа», передаст Федеральной службе охраны (ФСО) 16 автомобилей до конца февраля или в начале марта 2018 года.

Бюджетные инвестиции в проект составили 12,4 млрд рублей, он реализуется в партнерстве с компанией Вадима Швецова Sollers и в сотрудничестве со специалистами инжинирингового отделения Porsche.

Планируется создать целое семейство автомобилей для высокопоставленных российских чиновников — седан, минивэн и лимузин — на одной модульной платформе.

Лимузин «Кортежа» станет первым отечественным президентским лимузином, разработанным со времен Советского Союза. Разработчики решили оснастить его двигателем в 800 л.с. и полностью бронировать, вес автомобиля составит около 6 тонн.

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