Силуанов уточнил нюансы списания налоговых долгов россиянам

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе состоявшегося сегодня совещания президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил о принятии закона, который предусматривает списание налоговой задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму 183,8 млрд рублей, передает РБК. «Количество таких граждан, по оценкам налоговой службы, составляет более 20 млн человек, общий объем задолженности — 41 млрд рублей», — уточнил Силуанов.

Он уточнил, что индивидуальным предпринимателям спишут недоимки по страховым взносам и долги по пеням за периоды, истекшие до начала 2017 года.

«Таких индивидуальных предпринимателей, по данным налоговой службы, около 700 тыс. Важно, что такое списание будет производиться и уже производится без обращения налогоплательщиков, будь то граждане или индивидуальные предприниматели, в налоговые органы», — подчеркнул глава Минфина.

Соответствующий закон был принят в конце 2017 года, 29 декабря его подписал глава государства. «Амнистия» затронет недоимки физлиц по налогам на недвижимость, землю и автомобили, а также долги по пеням за просрочку этих недоимок — по состоянию на начало 2015 года (по данным Федеральной налоговой службы, это около 103 млрд рублей, не считая пеней, однако часть долгов с тех пор была погашена).

Индивидуальным предпринимателям спишут долги по ЕНВД, спецрежимам, оплате патентами (за исключением акцизов, таможенного НДС и НДПИ) и упрощенным налогам — также по данным, зафиксированным 1 января 2015 года. Минфин оценивает объем списания в 15,8 млрд рублей, а численность ИП, которых оно затронет, — в 3 млн человек.

Напомним, около месяца назад Путин, анонсируя прощение долгов для 2,9 млн индивидуальных предпринимателей на общую сумму в 15,8 млрд рублей, подразумевал тех, кому ФНС начисляла страховые взносы, хотя фактически они не вели деятельности. Судя по словам Силуанова, закон о «налоговой амнистии» повлечет за собой признание безнадежными долгов на сумму почти 184 млрд рублей, что более чем на 30 млрд рублей выше ранее прогнозируемого уровня.