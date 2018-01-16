Рособрнадзор оценил влияние ЕГЭ на «качество абитуриентов»

Заместитель министра образования РФ, глава Рособрназдора Сергей Кравцов в ходе Гайдаровского форума заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) способствовал повышению качества абитуриентского состава при наборе в отечественные вузы.

По его словам, в нынешнем году «ректоры говорят, что набор как в советское время», и это свидетельствует о том, что «когда экзамен проходит объективно: когда нет утечек, когда не списывают, дети готовятся, учатся», качество набора абитуриентов улучшается, передает РИА Новости.

«Когда у нас 95% шли в высшие учебные заведения и все сдавали ЕГЭ, о каком качестве мы можем говорить?» — напомнил Кравцов о печальном опыте первых лет применения системы тестирования в рамках Единого госэкзамена. Для сравнения он привел актуальные данные: «В этом учебном году у нас 54% пошли уже в техникум, 46% пошли в вузы».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ЕГЭ полезным нововведением, которое в целом оправдало себя и должно быть сохранено, но при этом отметил, что системе необходимы преобразования для ее усовершенствования.