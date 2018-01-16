Россиянин Сироткин стал участником «Королевских гонок»
Британская команда Williams, выступающая в мировых соревнованиях по автогонкам класса «Формула-1», подписала контракт с российским гонщиком Сергеем Сироткиным.
Он выступит за команду в качестве боевого гонщика в паре с канадцем Лэнсом Строллом, заменив бразильца Федипе Масса, завершившего карьеру.
«Я счастлив и горжусь тем, что присоединился к такой известной команде, как Williams», — сказал 22-летний Сироткин.
WILLIAMS MARTINI RACING Confirms @Sirotkin_Sergey to Join Lance Stroll in 2018. Full story 👉 https://t.co/lKZAycwIqJ #WeAreRacing pic.twitter.com/QNgLhxeA1n— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 16 января 2018 г.
Напомним, ранее в «Формуле-1» выступал единственный российский гонщик — Даниил Квят, представлявший команду Red Bull. Однако после ряда скандальных эпизодов с его участием контракт с россиянином был расторгнут по инициативе команды.