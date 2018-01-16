Россиянин Сироткин стал участником «Королевских гонок»

Британская команда Williams, выступающая в мировых соревнованиях по автогонкам класса «Формула-1», подписала контракт с российским гонщиком Сергеем Сироткиным.

Он выступит за команду в качестве боевого гонщика в паре с канадцем Лэнсом Строллом, заменив бразильца Федипе Масса, завершившего карьеру.

«Я счастлив и горжусь тем, что присоединился к такой известной команде, как Williams», — сказал 22-летний Сироткин.

Напомним, ранее в «Формуле-1» выступал единственный российский гонщик — Даниил Квят, представлявший команду Red Bull. Однако после ряда скандальных эпизодов с его участием контракт с россиянином был расторгнут по инициативе команды.