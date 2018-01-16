Голикова предложила создать на базе Пенсионного фонда новую структуру

В ходе Гайдаровского форума глава Счетной палаты (СП) Татьяна Голикова предложила объединить Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд в единую структуру. Как сообщает «Коммерсантъ», по мнению Голиковой, новый фонд должен находиться в публичной собственности.

«Мы считаем необходимым поставить вопрос, что мы в принципе говорим о том, что создаем единую информационную систему, в том числе после того, как администрирование страховых взносов было передано Федеральной налоговой службе. И должны исключить необходимость создания параллельных информационных систем всеми этими тремя государственными внебюджетными фондами»,— цитирует RNS Татьяну Голикову.

Глава СП сообщила, что на содержание внебюджетных фонов расходуются большие средства.

«И эти 143,8 млрд рублей полностью обеспечиваются за счет тех страховых взносов, которые собираются в бюджеты этих государственных внебюджетных фондов, как налоги на фонд оплаты труда»,— рассказала Голикова.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд начал отказывать россиянам в получении пенсий из-за нехватки трудового стажа или пенсионных баллов.