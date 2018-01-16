Голикова рассказала о кратной разнице в зарплатах чиновников

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на Гайдаровском форуме, сообщила о двух- и трехкратном различии между заработными платами государственных служащих одной и той же категории, передает РБК. Эта диспропорция, по ее словам, возникает на фоне неопределенности в порядке распределения денежных средств на моральную и материальную мотивацию чиновников.

«В результате сложились значительные отличия в уровне денежного содержания федеральных госслужащих одинаковой категории. Отличия в два-три раза заработной платы работников одной и той же категории свидетельствуют об искажении принципов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих», — пояснила Голикова.

Она отметила, что предложенных Минфином мер по решению этой проблемы — в частности, корректировки численности сотрудников государственного аппарата, — будет явно недостаточно. «Необходимо менять структуру денежного содержания посредством увеличения в его составе доли гарантированных выплат и установления четкой связи стимулирующих выплат с показателями эффективности и результативности деятельности госслужащих», — сформулировала Голикова мнение специалистов Счетной палаты.

При реализации этих мер, считает она, госслужба станет более привлекательной, а наиболее эффективные работники начнут получать поощрения — но это возможно только при условии, что будет усовершенствован механизм аттестации госслужащих.