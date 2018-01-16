МОК обсудит возможность использования советских символов российскими атлетами

Специальная комиссия международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос использования советских флага и гимна на Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом со ссылкой на пресс-службу МОК сообщает РИА Новости.

«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», —сказано в сообщении организации

После дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) МОК отстранил сборную России от Олимпийских игр и разрешил участвовать в них лишь отдельным спортсменам под нейтральным флагом без использования национальной символики.