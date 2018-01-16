Минкульт взыщет по делу «Седьмой студии» 133 млн рублей

В рамках поданного иска Министерство культуры России в рамках дела «Седьмой студии» признано потерпевшим. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, оно потребует возмещения с обвиняемых 133,237 млн рублей.

Одним из подозреваемых по этому делу проходит режиссер Кирилл Серебренников.

15 января СМИ сообщили, что следствие по его делу закончено. При этом сумма вменяемого причиненного ущерба была увеличена следователями почти вдвое – с 68 млн рублей до 133 млн рублей.

Фигурантами дела также являются директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова, директор РАМТ Софья Апфельбаум главный бухгалтер АНО Нина Масляева. Кроме нее остальные подозреваемые и обвиняемые своей вины не признают. Все они, кроме бежавшей из страны Волковой, находятся под домашним арестом.