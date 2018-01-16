Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 января 2018, вторник, 08:28
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Частный дом многодетной семьи сгорел в посёлке Букино (ФОТО)
Пенсионерка со слезами на глазах просит ее накормить на улице Фабричная в Тюмени
Тобольская митрополия проведет крещенские купания
Тюменские родители смогут заказывать школьникам меню через интернет
Тюменцы принесли погорельцам с Олимпийской несколько тонн вещей (ВИДЕО) (ВИДЕО)
Тюменцы принесли погорельцам с Олимпийской несколько тонн вещей (ВИДЕО)
Веселые Святки шумят до Крещения
Лед тронулся
В Сахалинской области снизилось количество преступлений
В день выборов президента России состоится опрос по благоустройству Приамурья
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
16 января 2018, 07:34
Мемория

Мемория. Аристарх Лентулов

Аристарх Лентулов. Автопортрет. 1913
Аристарх Лентулов. Автопортрет. 1913
Государственный Русский музей/Wiкimedia Commons

16 января 1882 года родился Аристарх Лентулов, художник, один из основателей объединения «Бубновый валет».

 

Личное дело

Аристарх Васильевич Ленту́лов (1882—1943) родился в Пензенской губернии, в семье сельского священника. Когда ему было два года, отец умер, мать осталась вдовой с четырьмя детьми на руках. После того как умер и старший брат художника, семья перебралась в Пензу, к родственникам матери. Аристарха отдали в духовное училище, а потом в семинарию. В 1898 году 16-летний Лентулов оставил семинарию и поступил в только что открывшееся Пензенское художественное училище.

Директором учебного заведения был известный передвижник Константин Савицкий, преподавали в нем живописец Петр Коровин и скульптор Константин Клодт. Несмотря на это, спустя два года Лентулов покинул Пензу, поступив в Киевское художественное училище. В Киеве жил бедно, чтобы прокормиться давал уроки и рисовал на заказ.

Окончить Киевское училище помешал случай: однажды в отсутствие преподавателя Ивана Селезнева Лентулов, как он сам говорил «подкрасил и причесал» его этюд. Вскоре после этого его отчислили. Доучивался художник в Пензе, окончив училище Савицкого в 1905 году.

В 1906 году пытался поступить в Императорскую академию художеств в Петербурге. На вступительном экзамене он писал натурщицу. Проходивший мимо преподаватель съязвил: «Где же это вы, молодой человек, увидели на носу у модели зеленый цвет?». Лентулов парировал: «А вы разве не видите? В таком случае мне вас жаль!». Экзамен был провален, но талантливого молодого человека заметил художник Дмитрий Кардовский. Он пригласил Лентулова посещать свои занятия неофициально. Художник учился в студии Кардовского в 1907—1908 годах.

В Петербурге он познакомился с футуристами — Давидом, Владимиром и Людмилой Бурлюками, Василием Каменским, Петром Кончаловским. Участвовал в нескольких выставках, в том числе в одной из первых авангардных выставок тогдашней столицы «Венок — Стефанос» (1909).

В 1908 году переехал в Москву, где вместе с единомышленниками организовал выставку живописи «Бубновый валет» в конце 1910 года. Помимо Лентулова на ней выставлялись Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Илья Машков, Давид Бурлюк и другие авангардисты. Все они хотели выйти за рамки изобразительного искусства своего времени.

В 1911 году художники организовали творческое объединение «Бубновый валет». В том же году Лентулов уехал в Париж учиться технике кубизма, поступил в частную академию живописи Académie de la Palette, где преподавали кубисты Анри Ле Фоконье и Жан Метценже, график Андре де Сегонзак. В 1912 году Лентулов вернулся на родину.

Художник с вдохновением воспринял Февральскую революцию и Октябрьский переворот. В 1918 году он построил декорации к празднованию первой годовщины Октября, попутно создав арт-объект у Большого театра.

«Кто в Октябрьскую годовщину выкрасил деревья и газоны скверов Театральной площади в неистово фиолетовый цвет темперой, какой пишут в театре декорации? Лентулов!» — писал об акции искусствовед Абрам Эфрос.

Также Лентулов преподавал во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе (Высшие художественно-технические мастерские — Высший художественно-технический институт), а в 1930-е годы стал профессором Московского художественного института.

Постепенно художник отошел от авангардизма, признавался, что ему хочется «писать не по поводу складок одежды, носа, уха и пр., а по существу самые складки, нос, ухо, голову, деревья — вещи со всей их реальной сущностью».

В 1941 году Лентулов эвакуировался Ульяновск, через год вернулся в Москву, где перенес тяжелую операцию.

15 апреля 1943 года Аристарх Лентулов умер в возрасте 61 года.

 

 
А. Лентулов. Автопортрет. 1915
ГТГ/Wikimedia Commons
 
 

Чем знаменит

Один из родоначальников русского авангарда, сооснователь художественного объединения «Бубновый валет». Эта арт-группа отвергала реалистическую традицию XIX века и противопоставляла ей свободу выбора формы и содержания произведений.

Творчество Лентулова до 1930-х годов — яркое, радостное, наполненное звуком и движением. В этот период ему близки кубизм, футуризм, экспрессионизм. Благодаря полотнам того периода Лентулова иногда называют «художником солнца». Критик Александр Бенуа говорил, что картины Лентулова «поют красками и веселят душу».

Впоследствии художник отошел от авангарда, его полотна стали заметно сдержаннее, утратив яркость и экспериментальность. Среди картин того периода встречаются такие названия как «Строители комбината», «Крекинг нефтеперегонного завода», «Керченский завод», «Чтение газеты».

 

О чем надо знать

Картины Лентулова в советское время почти не выставлялись, а те, что были в музеях, хранились в запасниках. Сейчас их можно увидеть в Третьяковской галерее, Русском музее, ГМИИ им. А. С. Пушкина и других собраниях. Последняя крупная прижизненная выставка Лентулова, куда вошли его ранние, самые «солнечные» работы, состоялась в 1933 году в Москве. Посетители стояли в очереди, чтобы попасть на его вернисаж.

Одна из самых известных работ художника — картина «Распятие» (1910) при его жизни не выставлялась: сначала церковь запрещала работу «за богохульство», затем советская власть «за пропаганду религии».

 

Прямая речь

Режиссер Александр Таиров о художнике: «Он работал, как жил, и жил, как работал... Я помню Аристарха молодым, красивым — красивым он был до конца — буйным, непримиримым, горячим, бунтующим, каким, по существу, он оставался всю жизнь. Он верил, что миром правит красота, искусство, что искусство учит человека познавать природу».

Актер Игорь Ильинский о постановке «Сказок Гофмана»: «Лентулов создал незабываемые декорации. Не было дорогостоящих тканей, парчи и прочего богатства. Обыкновенная бязь, из которой шились костюмы, была расписана художником. Спектакль этот входит в число тех немногих явлений, виденных за мою жизнь, — это мнение Ильинского, — за которые можно беззаветно любить театр. Тот театр, в котором впечатления и эстетическое наслаждение получаешь в целом, как от симфонической музыки».

Художник Александр Лабас об учебе у Лентулова: «Я его впервые увидел на выставках, а затем познакомился в Высших художественных свободных мастерских. Он был профессором. Его мастерская находилась рядом с мастерской П.П.Кончаловского, с которым он дружил. Часто Лентулов заходил к нам в мастерскую поговорить с Кончаловоким, Осмеркиным, с нами и смотрел наши работы. Нам, студентам, с ним было легко: всегда веселый, разговаривал в шутливом тоне, громко смеялся, рассказывал смешные истории. Лентулов нам нравился. Он, как Кончаловский и Машков, был тоже высокого роста и атлетического сложения. Я помню, кто-то его спросил о технологии, о красках, о грунте, он тогда ответил: "Я не знаю, как это делается - холст, краски, все это знает Петр Петрович. Я, когда мне нужно, звоню ему по телефону и спрашиваю, и делаю так, как он скажет. Вот видите, как просто", - и он смеялся.

Лентулов нескольких студентов мастерской Кончаловского пригласил к себе в мастерскую и показал нам огромное количество своих работ. По сей день я их помню: яркие, праздничные, на некоторых был приклеен шелк, были и кубистические решения, а были и просто очень ярко написанные, в своем стиле с натуры увиденные пейзажи, люди, композиции, солнечные, оптимистичные, как их автор».

 

6 фактов об Аристархе Лентулове

  • Художник был дважды женат. В браке с Натальей Ячницкой в 1906 году родился Александр Ячницкий, актер, известный ролью Павла I в фильме «Суворов» (1941). В 1908 году художник женился на дочери нижегородского пароходчика Марии Рукиной. Родители не одобрили ее выбора, а для художника она стала музой — он написал несколько ее портретов в разных жанрах. В этом браке родилась Марианна Лентулова, искусствовед.
  • Художник обладал прекрасным слухом, по словам его дочери Марианны, «он осмеливался даже петь в компании с Шаляпиным, [Григорием] Пироговым, а когда ставил "Демона" Рубинштейна, пел всю арию наизусть». За работой художник также всегда напевал.
  • По словам искусствоведа Абрама Эфроса, Лентулов был «крупный и плечистый, с раскатистым голосом и широким жестом, с воспитанием семинариста-бурсака».
  • Деньги на первую выставку «Бубновый валет» дал свойственник художника — муж сестры его жены. Казимир Малевич говорил об этой выставке, что она — «взрыв вулкана самой огромной силы».
  • Еще до революции художника увлекли театральные эксперименты. Он сотрудничал с Камерным театром Таирова («Виндзорские проказницы» Шекспира, 1916), позднее участвовал в постановке музыкальной поэмы «Прометей» Александра Скрябина в Большом театре (1918), оформлял постановку оперы Антона Рубинштейна «Демон» в оперном театре Московского совета, создавал костюмы и грим для оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха.
  • Не только Лентулов, но и другие художники, входившие в «Бубновый валет», приняли революцию и не стали эмигрировать после установления диктатуры большевиков.

 

Материалы об Аристархе Лентулове:

Справка в Википедии

Биография на artchive.ru

Биография художника на sovremennoe-iskusstvo.ru

Очерк о художнике на sotvori-sebia-sam.ru

Рассказ о художнике на «Эхе Москвы»

Справка на сайте ikleiner.ru

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов.
Умер Виктор Анпилов
Поножовщина в пермской школе №127
Источник сообщил о двух версиях нападения на школу в Перми
Леонид Волков, глава штаба Навального / newsvl.ru
Фонд кампании Навального подал встречный иск к Минюсту
Сергей Лавров
Лавров предложил легализовать ЧВК
Флаг Румынии
Премьер-министр Румынии подал в отставку из-за санкций отказалась от поставок в Крым
Архив новостей

Самое читаемое

Павел Грудинин, директор «Совхоза имени Ленина»
ЦИК опубликовал данные о доходах Грудинина и его жены за шесть лет
В Перми неизвестные в масках напали на учеников школы №127
Появилось видео задержания зачинщика драки на ножах в пермской школе
Владимир Путин Владимир Путин подал документы в Центризбирком
ЦИК одобрил только двух самовыдвиженцев в президенты
Никки Хейли, представитель США в ООН
Попытка давления на Иран в ООН не удалась
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Кремль ответил на введение «черного списка» США
08:26 Школа в Перми закрыта после поножовщины
08:08 Премьер-министр Румынии подал в отставку
07:51 Умер Виктор Анпилов
15.01 21:07 После твита об «игроках-шоколадках» в «Спартак» позвонили из Кремля
15.01 20:53 Скончалась солистка The Cranberries Долорес О'Риордан

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Аристарх Лентулов
Аристарх Лентулов. Автопортрет. 1913
16 января 1882 года родился Аристарх Лентулов, художник, один из основателей объединения «Бубновый валет».
15.01 20:27 Суд отказал Белых в допросе экс-генерала ФСБ Феоктистова
15.01 20:06 Первые машины проекта «Кортеж» поступили в гараж Путина
15.01 19:59 В Казани без электричества остались около 100 тысяч жителей
15.01 19:28 Источник сообщил о двух версиях нападения на школу в Перми
15.01 18:58 Фонд кампании Навального подал встречный иск к Минюсту
15.01 18:42 В правительстве обдумают повышение НДФЛ для богатых до 15%
15.01 18:22 Зюганов сообщил Путину о «шельмовании» образа Грудинина на ТВ
15.01 18:21 Лавров предложил легализовать ЧВК
15.01 17:58 Суд отклонил иск Яшина к Собянину из-за «Дня свободных выборов»
15.01 17:55 В Москве более тысячи пассажиров электрички эвакуированы из-за обрыва провода
15.01 17:51 В Новой Зеландии палеонтологи открыли жившую в норах летучую мышь
15.01 17:41 Первые пачки сигарет с новой маркировкой поступят в продажу в марте
15.01 17:20 В Новосибирском театре оперы и балета назначен новый руководитель
15.01 17:04 ФСИН признала вину сотрудников в гибели топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО
15.01 16:55 Британские и бельгийские истребители пытались перехватить российские самолеты
15.01 16:41 Медведев вручил премии журналистам
15.01 16:32 Последователи Навального подали заявку на проведение забастовки избирателей в Москве
15.01 16:20 МЭР спрогнозировало профицит бюджета впервые с 2011 года
15.01 16:19 Голодец пообещала усилить безопасность в российских школах
15.01 15:58 Бьорндален пропустит Игры-2018
15.01 15:58 Финская Wärtsilä из-за санкций отказалась от поставок в Крым
15.01 15:37 У штаба Путина заработал сайт и телефон
15.01 15:19 Минюст обратился в суд для ликвидации фонда кампании Навального
15.01 15:03 Нападение на пермскую школу будет расследовать главк СКР
15.01 14:41 В Кремле отказались комментировать санкции против чиновников WADA
15.01 14:40 Палеонтологи нашли самых древних бабочек
15.01 14:27 После скандала с VIP-камерами ФСИН поставил «Матросскую тишину» на контроль
15.01 13:59 В Кремле разъяснили слова Путина о родстве коммунизма и христианства
15.01 13:42 Ростуризм сообщил о вспышке кори в Европе и на Украине
15.01 13:39 Кремль прокомментировал инцидент в пермской школе
15.01 13:27 «Украинская правда» извинилась перед Порошенко за информацию о его письмах ФСБ
15.01 13:12 Появилось видео задержания зачинщика драки на ножах в пермской школе
15.01 13:00 Большинству опрошенных россиян оказались интересны выборы-2018
15.01 12:48 В РЖД начали вести черные списки дебоширов
15.01 12:38 СМИ узнали о росте суммы ущерба в деле Серебрянникова
15.01 12:30 Американский музей объявил об обнаружении картины Леонардо да Винчи
15.01 12:26 Прощание с Шаинским перенесли на 22 января
15.01 12:24 Россияне подготовили иски к Apple
15.01 12:11 ИИ от Alibaba и Microsoft превзошел человека в тесте на понимание прочитанного
15.01 11:57 Лавров обвинил США в противостоянии «Северному потоку-2»
15.01 11:45 В Театре сатиры началось прощание с Михаилом Державиным
15.01 11:33 СМИ узнали о неожиданном результате дела в отношении Серебренникова
15.01 11:32 Путин продлил программу «Доступная среда» до 2025 года
15.01 11:13 СМИ узнали о включении сына Патрушева в совет директоров РЖД
15.01 11:11 Памфилова предложила живущим на Украине россиянам приехать для голосования в РФ
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.