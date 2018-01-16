Мемория. Аристарх Лентулов

16 января 1882 года родился Аристарх Лентулов, художник, один из основателей объединения «Бубновый валет».

Личное дело

Аристарх Васильевич Ленту́лов (1882—1943) родился в Пензенской губернии, в семье сельского священника. Когда ему было два года, отец умер, мать осталась вдовой с четырьмя детьми на руках. После того как умер и старший брат художника, семья перебралась в Пензу, к родственникам матери. Аристарха отдали в духовное училище, а потом в семинарию. В 1898 году 16-летний Лентулов оставил семинарию и поступил в только что открывшееся Пензенское художественное училище.

Директором учебного заведения был известный передвижник Константин Савицкий, преподавали в нем живописец Петр Коровин и скульптор Константин Клодт. Несмотря на это, спустя два года Лентулов покинул Пензу, поступив в Киевское художественное училище. В Киеве жил бедно, чтобы прокормиться давал уроки и рисовал на заказ.

Окончить Киевское училище помешал случай: однажды в отсутствие преподавателя Ивана Селезнева Лентулов, как он сам говорил «подкрасил и причесал» его этюд. Вскоре после этого его отчислили. Доучивался художник в Пензе, окончив училище Савицкого в 1905 году.

В 1906 году пытался поступить в Императорскую академию художеств в Петербурге. На вступительном экзамене он писал натурщицу. Проходивший мимо преподаватель съязвил: «Где же это вы, молодой человек, увидели на носу у модели зеленый цвет?». Лентулов парировал: «А вы разве не видите? В таком случае мне вас жаль!». Экзамен был провален, но талантливого молодого человека заметил художник Дмитрий Кардовский. Он пригласил Лентулова посещать свои занятия неофициально. Художник учился в студии Кардовского в 1907—1908 годах.

В Петербурге он познакомился с футуристами — Давидом, Владимиром и Людмилой Бурлюками, Василием Каменским, Петром Кончаловским. Участвовал в нескольких выставках, в том числе в одной из первых авангардных выставок тогдашней столицы «Венок — Стефанос» (1909).

В 1908 году переехал в Москву, где вместе с единомышленниками организовал выставку живописи «Бубновый валет» в конце 1910 года. Помимо Лентулова на ней выставлялись Петр Кончаловский, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Илья Машков, Давид Бурлюк и другие авангардисты. Все они хотели выйти за рамки изобразительного искусства своего времени.

В 1911 году художники организовали творческое объединение «Бубновый валет». В том же году Лентулов уехал в Париж учиться технике кубизма, поступил в частную академию живописи Académie de la Palette, где преподавали кубисты Анри Ле Фоконье и Жан Метценже, график Андре де Сегонзак. В 1912 году Лентулов вернулся на родину.

Художник с вдохновением воспринял Февральскую революцию и Октябрьский переворот. В 1918 году он построил декорации к празднованию первой годовщины Октября, попутно создав арт-объект у Большого театра.

«Кто в Октябрьскую годовщину выкрасил деревья и газоны скверов Театральной площади в неистово фиолетовый цвет темперой, какой пишут в театре декорации? Лентулов!» — писал об акции искусствовед Абрам Эфрос.

Также Лентулов преподавал во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе (Высшие художественно-технические мастерские — Высший художественно-технический институт), а в 1930-е годы стал профессором Московского художественного института.

Постепенно художник отошел от авангардизма, признавался, что ему хочется «писать не по поводу складок одежды, носа, уха и пр., а по существу самые складки, нос, ухо, голову, деревья — вещи со всей их реальной сущностью».

В 1941 году Лентулов эвакуировался Ульяновск, через год вернулся в Москву, где перенес тяжелую операцию.

15 апреля 1943 года Аристарх Лентулов умер в возрасте 61 года.

Чем знаменит

Один из родоначальников русского авангарда, сооснователь художественного объединения «Бубновый валет». Эта арт-группа отвергала реалистическую традицию XIX века и противопоставляла ей свободу выбора формы и содержания произведений.

Творчество Лентулова до 1930-х годов — яркое, радостное, наполненное звуком и движением. В этот период ему близки кубизм, футуризм, экспрессионизм. Благодаря полотнам того периода Лентулова иногда называют «художником солнца». Критик Александр Бенуа говорил, что картины Лентулова «поют красками и веселят душу».

Впоследствии художник отошел от авангарда, его полотна стали заметно сдержаннее, утратив яркость и экспериментальность. Среди картин того периода встречаются такие названия как «Строители комбината», «Крекинг нефтеперегонного завода», «Керченский завод», «Чтение газеты».

О чем надо знать

Картины Лентулова в советское время почти не выставлялись, а те, что были в музеях, хранились в запасниках. Сейчас их можно увидеть в Третьяковской галерее, Русском музее, ГМИИ им. А. С. Пушкина и других собраниях. Последняя крупная прижизненная выставка Лентулова, куда вошли его ранние, самые «солнечные» работы, состоялась в 1933 году в Москве. Посетители стояли в очереди, чтобы попасть на его вернисаж.

Одна из самых известных работ художника — картина «Распятие» (1910) при его жизни не выставлялась: сначала церковь запрещала работу «за богохульство», затем советская власть «за пропаганду религии».

Прямая речь

Режиссер Александр Таиров о художнике: «Он работал, как жил, и жил, как работал... Я помню Аристарха молодым, красивым — красивым он был до конца — буйным, непримиримым, горячим, бунтующим, каким, по существу, он оставался всю жизнь. Он верил, что миром правит красота, искусство, что искусство учит человека познавать природу».

Актер Игорь Ильинский о постановке «Сказок Гофмана»: «Лентулов создал незабываемые декорации. Не было дорогостоящих тканей, парчи и прочего богатства. Обыкновенная бязь, из которой шились костюмы, была расписана художником. Спектакль этот входит в число тех немногих явлений, виденных за мою жизнь, — это мнение Ильинского, — за которые можно беззаветно любить театр. Тот театр, в котором впечатления и эстетическое наслаждение получаешь в целом, как от симфонической музыки».

Художник Александр Лабас об учебе у Лентулова: «Я его впервые увидел на выставках, а затем познакомился в Высших художественных свободных мастерских. Он был профессором. Его мастерская находилась рядом с мастерской П.П.Кончаловского, с которым он дружил. Часто Лентулов заходил к нам в мастерскую поговорить с Кончаловоким, Осмеркиным, с нами и смотрел наши работы. Нам, студентам, с ним было легко: всегда веселый, разговаривал в шутливом тоне, громко смеялся, рассказывал смешные истории. Лентулов нам нравился. Он, как Кончаловский и Машков, был тоже высокого роста и атлетического сложения. Я помню, кто-то его спросил о технологии, о красках, о грунте, он тогда ответил: "Я не знаю, как это делается - холст, краски, все это знает Петр Петрович. Я, когда мне нужно, звоню ему по телефону и спрашиваю, и делаю так, как он скажет. Вот видите, как просто", - и он смеялся.

Лентулов нескольких студентов мастерской Кончаловского пригласил к себе в мастерскую и показал нам огромное количество своих работ. По сей день я их помню: яркие, праздничные, на некоторых был приклеен шелк, были и кубистические решения, а были и просто очень ярко написанные, в своем стиле с натуры увиденные пейзажи, люди, композиции, солнечные, оптимистичные, как их автор».

6 фактов об Аристархе Лентулове

Художник был дважды женат. В браке с Натальей Ячницкой в 1906 году родился Александр Ячницкий, актер, известный ролью Павла I в фильме «Суворов» (1941). В 1908 году художник женился на дочери нижегородского пароходчика Марии Рукиной. Родители не одобрили ее выбора, а для художника она стала музой — он написал несколько ее портретов в разных жанрах. В этом браке родилась Марианна Лентулова, искусствовед.

Художник обладал прекрасным слухом, по словам его дочери Марианны, «он осмеливался даже петь в компании с Шаляпиным, [Григорием] Пироговым, а когда ставил "Демона" Рубинштейна, пел всю арию наизусть». За работой художник также всегда напевал.

По словам искусствоведа Абрама Эфроса, Лентулов был «крупный и плечистый, с раскатистым голосом и широким жестом, с воспитанием семинариста-бурсака».

Деньги на первую выставку «Бубновый валет» дал свойственник художника — муж сестры его жены. Казимир Малевич говорил об этой выставке, что она — «взрыв вулкана самой огромной силы».

Еще до революции художника увлекли театральные эксперименты. Он сотрудничал с Камерным театром Таирова («Виндзорские проказницы» Шекспира, 1916), позднее участвовал в постановке музыкальной поэмы «Прометей» Александра Скрябина в Большом театре (1918), оформлял постановку оперы Антона Рубинштейна «Демон» в оперном театре Московского совета, создавал костюмы и грим для оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха.

Не только Лентулов, но и другие художники, входившие в «Бубновый валет», приняли революцию и не стали эмигрировать после установления диктатуры большевиков.

Материалы об Аристархе Лентулове:

Справка в Википедии

Биография на artchive.ru

Биография художника на sovremennoe-iskusstvo.ru

Очерк о художнике на sotvori-sebia-sam.ru

Рассказ о художнике на «Эхе Москвы»

Справка на сайте ikleiner.ru