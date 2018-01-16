Медведев предупредил о риске применения террористами кибероружия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о многократном росте риска применения террористами кибероружия, сообщает RT.

Глава российского правительства в ходе выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС отметил: ««Есть и технологические риски, которые связаны с быстрорастущей сложностью информационных систем — риски перерастания небольших неполадок в масштабный сбой, риски киберпреступлений, уязвимости перед враждебными действиями. В отличие от боевой авиации, от подводного флота, от ракетно-ядерного оружия даже, кибероружие не требует масштабной промышленной базы. А значит, риск его использования террористическими организациями многократно возрастает».

Медведев также подчеркнул, что от всех стран требуются гораздо большие усилия для обеспечения безопасности в цифровом пространстве, а также более тесная их координация.