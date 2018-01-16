РКС впервые показали рассекреченный отчет о миссии «Луна-21»

Рассекреченный отчет о работе и деталях миссии автоматической станции «Луна-21», которая 45 лет назад совершила мягкую посадку на естественный спутник Земли, впервые опубликован «Российскими космическими системами».

Напомним, «Луна-21» приземлилась внутри кратера Лемонье на восточной окраине Моря Ясности 15 января 1973 года. Внутри нее находился исследовательский аппарат «Луноход-2» массой 836 кг, который за последующие четыре месяца преодолел расстояние в 42 км, передал на Землю около 80 тысяч телекадров и 86 панорамных снимков.

В первой части отчета содержится подробное описание работы комплекса бортовой аппаратуры станции с системой малокадрового телевидения, вторая касается функционирования наземного комплекса связи «Сатурн-МС», отвечавшего за управление «Луноходом-2» и контролировавшего прием изображений с поверхности Луны.

В документе перечисляются все проблемы, которые возникали в ходе миссии, и описываются варианты их решения. В частности, в отчете говорится, что большинство приборов связи сохраняли работоспособность даже по исчерпании рабочего ресурса, и этот опыт был использован впоследствии для создания других исследовательских аппаратов, применявшихся при изучении Солнечной системы.

В ходе этой миссии впервые в истории была осуществлена передача данных по оптико-лазерному каналу на Луну и по радиоканалу обратно — с помощью системы «Сейм», которая состояла из бортового фотоприемника ФА010 и оснащенным лазером наземных телескопов, ее опробовали на 306-м сеансе связи с «Луноходом-2».

В отчете описано и завершение миссии: это произошло на 503-м сеансе связи, когда внутри аппарата было зафиксировано повышение температуры до 43-47 градусов, после чего связь прервалась. Как выяснилось впоследствии, «Луноход-2» вышел из строя из-за перегрева аппаратуры, спровоцированного случайным попадание грунта внутрь корпуса.